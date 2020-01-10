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13:50   10 Января 2020
Весь мир

Главы МИД и Минобороны Турции посетят Москву 13 января

Главы МИД и Минобороны Турции посетят Москву 13 января

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны Турции Хулуси Акар посетят Москву в понедельник, 13 января. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в российскую столицу они прибудут с рабочим визитом. Кроме того, в состав делегации войдет руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Ожидается, что основной темой переговоров с российской стороной станет Ливия.

Ранее сообщалось, что в субботу, 11 января, Москву с однодневным визитом посетит канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая встретится с Владимиром Путиным. На переговорах речь также пойдет о ситуации в Ливии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #политика #ливия #весь мир

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