Пентагон намерен разместить новые базы в Азии для противодействия России и Китаю, сообщает агентство Bloomberg.

«Этот шаг призван нейтрализовать все инвестиции, уже сделанные Китаем и Россией», — заявил министр армии Райан Маккарти.

Ожидается, что такая мера сможет «частично нейтрализовать возможности России и Китая в регионе».

Группировку, предположительно, разместят на островах в востоку от Филиппин и Тайваня (КНР), с которых можно будет запускать высокоточные ракеты большой дальности. Кроме того, группировка сможет осуществлять кибероперации.

Когда будет развернуто подразделение, не уточняется. Ожидается, что в пятницу Маккарти выступит в Вашингтоне с разъяснениями.

Ранее издание Military Times опубликовало результаты опроса, в котором три из четырех американских военных признались, что считают интервенцию правильной внешней политикой.