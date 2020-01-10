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14:01   10 Января 2020
Весь мир

США намерены разместить новые базы в Азии для противодействия России и Китаю

США намерены разместить новые базы в Азии для противодействия России и Китаю

Пентагон намерен разместить новые базы в Азии для противодействия России и Китаю, сообщает агентство Bloomberg.

«Этот шаг призван нейтрализовать все инвестиции, уже сделанные Китаем и Россией», — заявил министр армии Райан Маккарти.

Ожидается, что такая мера сможет «частично нейтрализовать возможности России и Китая в регионе».

Группировку, предположительно, разместят на островах в востоку от Филиппин и Тайваня (КНР), с которых можно будет запускать высокоточные ракеты большой дальности. Кроме того, группировка сможет осуществлять кибероперации.

Когда будет развернуто подразделение, не уточняется. Ожидается, что в пятницу Маккарти выступит в Вашингтоне с разъяснениями.

Ранее издание Military Times опубликовало результаты опроса, в котором три из четырех американских военных признались, что считают интервенцию правильной внешней политикой.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сша #пентагон #китай

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