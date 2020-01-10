Ученые нашли метод против старения мозга

Ученые нашли способ, при помощи которого можно замедлить процесс старения мозга и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции. Об этом говорится в исследованиях, опубликованных в журнале Nature Communications.

Эксперты из Центра регенеративной терапии Технического унивеситета Дрездена решили узнать, как повлияет увеличение стволовых клеток в мозге на способность мышей к обучению и навигации, а также на их память.

Авторы эксперимента специальными инъекциями стимулировали нервные стволовые клетки гиппокампа мышей, который отвечает за запоминание мест и событий. Это привело к увеличению числа новообразованных нейронов. Как следствие, специалисты отметили улучшение когнитивных способностей у старых мышей, участвующих в опыте.

По словам первого автора исследования Габриеэля Бердуго-Вега, после добавления большого количества нейронов в гиппокамп старых мышей грызуны начали использовать стратегии, которые типичны для молодых животных.

«Речь шла не только о том, насколько быстро они учились, но, скорее, о том, насколько отличался сам процесс обучения», — говорится в пресс-релизе университета.

Отмечается, что стимулирование стволовых клеток действовало благотворно и на мозг молодых мышей, у которых за счет этого дольше сохранялась память, а возрастные когнитивные нарушения были отстрочены.

Эксперимент демонстрирует, что возрастные изменения можно остановить путем восстановления нейрогенного потенциала мозга, тем самым омолаживая его, считают авторы исследования.