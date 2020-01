Канадская делегация расследует причины крушения «Боинга 737» в Тегеране

Делегация из десяти канадских представителей отправилась в Тегеран. Об этом сообщил представитель иранского министерства иностранных дел. По его словам, канадская делегация расследует причины крушения пассажирского «Боинга 737» в Тегеране. Черные ящики украинского самолета вскроют 10 января.

Ранее французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA отправило в Иран представителя для расследования причин авиакатастрофы. В среду, 8 января, пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вылетел из аэропорта Тегерана и упал. На борту «Боинга 737» находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Одна из версий крушения самолета — неисправность в двигателе. Однако представители МАУ уверены, что из тегеранского аэропорта вылетал исправный самолет. Незадолго до авиакатастрофы иранская армия зафиксировала в небе над Тегераном американский беспилотник MQ-1 Predator, которые использует только армия США.

The tragedy of the stampede at Gen. Soleimani's funeral in Kerman and the crash of a Ukrainian passenger plane in Tehran that killed numerous Iranians, including a group of students, as well as other nationalities, deeply saddens all Iranians. May they rest in peace. #PS752 pic.twitter.com/qO3oHSGdvJ