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13:29   10 Января 2020
Весь мир

Канадская делегация расследует причины крушения «Боинга 737» в Тегеране

Канадская делегация расследует причины крушения «Боинга 737» в Тегеране

Делегация из десяти канадских представителей отправилась в Тегеран. Об этом сообщил представитель иранского министерства иностранных дел. По его словам, канадская делегация расследует причины крушения пассажирского «Боинга 737» в Тегеране. Черные ящики украинского самолета вскроют 10 января.

Ранее французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA отправило в Иран представителя для расследования причин авиакатастрофы. В среду, 8 января, пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вылетел из аэропорта Тегерана и упал. На борту «Боинга 737» находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Канадская делегация расследует причины крушения «Боинга 737» в Тегеране

Одна из версий крушения самолета — неисправность в двигателе. Однако представители МАУ уверены, что из тегеранского аэропорта вылетал исправный самолет. Незадолго до авиакатастрофы иранская армия зафиксировала в небе над Тегераном американский беспилотник MQ-1 Predator, которые использует только армия США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #иран #самолет #боинг

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