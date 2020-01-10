Депутат Федоров уверен в том, что «Боинг» в Иране сбил беспилотник США

Сбив украинский «Боинг» в Иране, США отвлекли внимание от убийства иранского генерала Касема Сулеймани, в этом уверен депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, очень многие факты говорят о том, что самолет сбили именно американцы.

По мнению парламентария, США закрыли границу с Ираном ровно за полчаса до того, как случилась авиакатастрофа. Федоров говорит, что США имели представление об опасности на территории Ирана в силу своих действий.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на некие разведданные США сообщил о том, что украинский самолет в Иране сбили целых две иранских ракеты. Федоров говорит, что эта информация абсурдна и прежде, чем публиковать такие данные, их нужно проверить. По словам политика, США решили как-то смягчить свое заявление и сказать, будто Иран сбил самолет ошибочно.

«Американцам необходимо было произвести какие-то действия в Иране, чтобы отвлечь внимание общественности от преступного убийства влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Поэтому было принято решение сбить украинский самолет», — передает слова Евгения Федорова iReactor.

Парламентарий считает, что таким образом США решили ответить на действия Ирана, ударившего по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство Сулеймани.

«Скорее всего, целью удара США в Иране был военный либо пассажирский иранский самолет, который они хотели сбить таким же образом, как до этого убили Сулеймани, чтобы продолжить свою карательную операцию против Ирана», — подытожил Евгений Федоров.

Ранее многие военные аналитики и эксперты высказали мнение, что украинский самолет над Ираном сбил американский беспилотник MQ-1 Predator. Иранское издание Live Report сообщило, что изначально Вашингтон хотел атаковать один из правительственных иранских самолетов, но перепутал и ударил по украинскому «Боингу», на борту которого находились 176 человек.