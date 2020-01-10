Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Украина является звеном в истории с крушением «Боинга 737» авиакомпании МАУ не только как пострадавшая сторона. Не исключено, что трагедия стала следствием борьбы за нелегальный рынок поставки оружия с территории Украины. Такую версию крушения самолета в беседе с «Политикой Сегодня» озвучил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Я задаюсь вопросом, почему именно самолет, который летел в Киев ? Это совпадение? Если допустить, что диверсия, кому и зачем эта диверсия нужна. Есть какая-то связь между падением самолета, убийством генерала Сулеймани и тем, что Украина является перевалочной базой теневого оборота оружия», — размышляет эксперт.

Он отметил, что Украина с началом конфликта в Донбассе превратилась в территорию с развитой криминальной сетью торговли нелегальным оружием. Именно в этой стране оружие складируется, осуществляются оптовые закупки.

«Когда происходят такие конфликты (война в Донбассе — прим.ред.), всегда начинает развиваться вокруг них рынок незаконного оборота оружия. Как всегда много криминала, криминал связан, безусловно, и с государственными структурами. Ирану никто особо ничего не продает напрямую. Определенные поставки оружия могут происходить через Украину. Сегодня Украина - это некая теневая логистика, через которую идет перераспределение оружия в разные страны. Конечно, это только предположение, но, возможно, что авиакатастрофа каким-то образом связана с борьбой за теневой рынок Ирана. Надо понимать, что США будут выставлять преграды для того, чтобы Иран, пусть даже по теневым схемам, получал какое -то вооружение», — считает доцент РЭУ.

По мысли Александра Перенджиева, убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года стало для предприимчивых людей поводом подзаработать.

«Как только погиб генерал Сулеймани, тут же появились «менеджеры» с Украины, которые стали предлагать купить на Украине теневое оружие. Можно предположить, что для таких контрактов и вылетали туда представители Ирана.Возможно, летели на Украину получить какие-то технологии… И, скорее всего, для того, чтобы эти сделки не состоялись, самолет был поврежден. Никаких ракет там ( при крушении самолета — прим.ред) не было, я уверен. Наносилось повреждение в двигательной части. Такого рода спецоперации, жертвами которых становились иранские разработчики оружия, и раньше проводились. Под подозрения попадали спецслужбы США, Израиля», — рассуждает собеседник агентства.

Так, с 2010 по 2012 годы в Иране были убиты четверо ученых- ядерщиков. Химика Мустафу Ахмади Рошана взорвали в его автомобиле прямо в дороге — мотоциклисты на ходу прикрепили магнитную бомбу к машине. Официальный Тегеран тогда заявлял, что против страны ведется «тайная кампания терроризма».

Спустя восемь лет, Вашингтон даже не пытается делать тайну из того, что именно глава Белого дома даже без согласования с Конгрессом отдает приказ об убийстве высокопоставленного военачальника другой станы на территории этой суверенной страны. А теперь еще разворачивает всю мощь информационных орудий, сочиняя, что именно Тегеран 8 января сбил лайнер «Международных авиалиний Украины».

Точно так же США пытались свалить вину на Иран, когда в 1988 году ракетой сбили иранский лайнер Airbus A300B2–203, который летел в Дубай. Тогда погибли 274 человека. По версии США, крейсер Vincennes ошибочно опознал гражданский самолет как атакующий иранский истребитель и выпустил ракету по нему. Вашингтон утверждал, что Vincennes якобы пытался связаться с экипажем самолета, но не получил ответа. Однако, расследование показало, что только три сообщения были отправлены на гражданской частоте, а полученный через систему распознавания целей уникальный код самолета команда вообще не использовала.

И хотя США принесли соболезнования в связи с гибелью людей, официально так и не признали своей вины. Показательным стало высказывание тогдашнего вице-президента США Джорджа Буша-старшего: «Я никогда не буду извиняться за США, несмотря ни на какие факты».

8 января через восемь минут после взлета в аэропорту Тегерана потерпел крушение «Боинг 737» украинской авиакомпании. Погибли все 176 человек на борту.