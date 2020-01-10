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 Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

16:07   10 Января 2020
Весь мир

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Украина является звеном в истории с крушением «Боинга 737» авиакомпании МАУ не только как пострадавшая сторона. Не исключено, что трагедия стала следствием борьбы за нелегальный рынок поставки оружия с территории Украины. Такую версию крушения самолета в беседе с «Политикой Сегодня» озвучил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Я задаюсь вопросом, почему именно самолет, который летел в Киев ? Это совпадение? Если допустить, что диверсия, кому и зачем эта диверсия нужна. Есть какая-то связь между падением самолета, убийством генерала Сулеймани и тем, что Украина является перевалочной базой теневого оборота оружия», — размышляет эксперт.

Он отметил, что Украина с началом конфликта в Донбассе превратилась в территорию с развитой криминальной сетью торговли нелегальным оружием. Именно в этой стране оружие складируется, осуществляются оптовые закупки.

«Когда происходят такие конфликты (война в Донбассе — прим.ред.), всегда начинает развиваться вокруг них рынок незаконного оборота оружия. Как всегда много криминала, криминал связан, безусловно, и с государственными структурами. Ирану никто особо ничего не продает напрямую. Определенные поставки оружия могут происходить через Украину. Сегодня  Украина - это некая теневая логистика, через которую идет перераспределение оружия в разные страны. Конечно, это только предположение, но, возможно, что авиакатастрофа каким-то образом связана с борьбой за теневой рынок Ирана. Надо понимать, что США будут выставлять преграды для того, чтобы Иран, пусть даже по теневым схемам, получал какое -то вооружение», — считает доцент РЭУ.

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

По мысли Александра Перенджиева, убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года стало для предприимчивых людей поводом подзаработать.

«Как только погиб генерал Сулеймани, тут же появились «менеджеры» с Украины, которые стали предлагать купить на Украине теневое оружие. Можно предположить, что для таких контрактов и вылетали туда представители Ирана.Возможно, летели на Украину получить какие-то технологии… И, скорее всего, для того, чтобы эти сделки не состоялись, самолет был поврежден. Никаких ракет там ( при крушении самолета — прим.ред) не было, я уверен. Наносилось повреждение в двигательной части. Такого рода спецоперации, жертвами которых становились иранские разработчики оружия, и раньше проводились. Под подозрения попадали спецслужбы США, Израиля», — рассуждает собеседник агентства.

Так, с  2010 по 2012 годы в Иране были убиты четверо ученых- ядерщиков. Химика Мустафу Ахмади Рошана взорвали в его автомобиле прямо в дороге  — мотоциклисты на ходу прикрепили магнитную бомбу к машине. Официальный Тегеран тогда заявлял, что против страны ведется «тайная кампания терроризма». 

Спустя восемь лет, Вашингтон даже не пытается делать тайну из того, что именно глава Белого дома даже без согласования  с Конгрессом отдает приказ об убийстве высокопоставленного военачальника другой станы на территории этой суверенной страны. А теперь еще разворачивает всю мощь информационных орудий, сочиняя, что именно Тегеран 8 января сбил лайнер «Международных авиалиний Украины».

Точно так же США пытались свалить вину на Иран, когда в 1988 году ракетой сбили иранский лайнер Airbus A300B2–203, который летел в Дубай. Тогда погибли 274 человека. По версии США, крейсер Vincennes ошибочно опознал гражданский самолет как атакующий иранский истребитель и выпустил ракету по нему. Вашингтон утверждал, что Vincennes якобы пытался связаться с экипажем самолета, но не получил ответа. Однако, расследование показало, что только три сообщения были отправлены на гражданской частоте, а полученный через систему распознавания целей уникальный код самолета команда вообще не использовала.

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

И хотя США принесли соболезнования в связи с гибелью людей, официально так и не признали своей вины. Показательным стало высказывание тогдашнего вице-президента США Джорджа Буша-старшего: «Я никогда не буду извиняться за США, несмотря ни на какие факты».

8 января через восемь минут после взлета в аэропорту Тегерана потерпел крушение «Боинг 737» украинской авиакомпании. Погибли все 176 человек на борту.

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Автор: Елена Ляхова
#сша #украина #политика #боинг #весь мир

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