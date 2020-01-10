Транзит газа через Украину сократился по естественным и техническим причинам в 2020 году

Сокращение транзита газа через Украину констатировали в Киеве с начала года. Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев объяснил сокращение объемов транзита газа естественными и техническими причинами.

«Европа и «Газпром» готовились к тому, что вообще могло не быть никаких поставок по (украинской) ГТС. Поэтому все газовые хранилища сейчас по всей Европе забиты до отказа», – приводит слова политолога РИА Новости.

Также Суздальцев обратил внимание, что зима в этом году выдалась теплая, а значит и необходимости в больших поставках газа нет.

Кроме того, политолог напомнил о необходимости использования подводных газопроводов.

«Поставки в страны ЕС продолжаются, но приоритет в этих условиях ‒ поставкам через морские газопроводы. И это тоже естественно ‒ труба, которая проходит по дну моря, не должна оставаться пустой. То есть причины ‒ естественные и чисто технические», ‒ уверен Суздальцев.

30 декабря представители России и Украины подписали соглашение по транзиту газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.