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13:26   10 Января 2020
Россия

СКР проводит проверку после экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

СКР проводит проверку после экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

Сотрудники Следственного комитета РФ организовали проверку по факту экстренной посадки вертолетом Ми-8, на борту которого находилось 17 человек, в Красноярском крае.

«По данному факту следственными органами… организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта — ч. 1 ст. 263 УК России, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 1 ст. 238 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщается, причиной экстренной посадки вертолета стало срабатывание датчика неисправности. На борту МИ-8 в момент инцидента находились 14 пассажиров и трое членов экипажа, никто из них не пострадал, винтокрылая машина повреждений не получила.

За пассажирами на место экстренной посадки прибыл резервный борт.

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Автор: Александр Люблинский
#вертолет #россия #экстренная посадка #происшествия #проверка #чп #ми-8 #следственный комитет #красноярский край

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