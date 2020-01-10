СКР проводит проверку после экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае

Сотрудники Следственного комитета РФ организовали проверку по факту экстренной посадки вертолетом Ми-8, на борту которого находилось 17 человек, в Красноярском крае.

«По данному факту следственными органами… организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта — ч. 1 ст. 263 УК России, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 1 ст. 238 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщается, причиной экстренной посадки вертолета стало срабатывание датчика неисправности. На борту МИ-8 в момент инцидента находились 14 пассажиров и трое членов экипажа, никто из них не пострадал, винтокрылая машина повреждений не получила.

За пассажирами на место экстренной посадки прибыл резервный борт.