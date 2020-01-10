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13:22   10 Января 2020
Россия

WWF России вручит премии по 500 тысяч рублей молодым специалистам

WWF России вручит премии по 500 тысяч рублей молодым специалистам

Премию имени Лоры Вильямс в размере полумиллиона рублей вручат молодым специалистам в области сохранения дикой природы России в марте 2020 года. Об этом сообщил представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) РФ. По его словам, на премию номинируют соискателей не старше 35 лет.

«Заявки принимаются до 9 марта 2020 года. Победителей назовут в конце марта 2020 года. Размер премии составит 500 тысяч рублей», — добавили в фонде.

По информации WWF РФ, кандидатов могут выдвинуть федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, некоммерческие организации, деятельность которых направлена на сохранение дикой природы, объединения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, научные учреждения, члены Правления Всемирного фонда дикой природы. Самовыдвижение на премию невозможно.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #премии #wwf #дикая природа

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