Синоптики оценили шансы москвичей увидеть лунное затмение

Облачная погода помешает жителям Москвы увидеть лунное затмение в ночь с пятницы на субботу. Об этом 10 января заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, полутеневое лунное затмение, которое будет доступно для наблюдения на всей территории РФ, ожидается в ночь с пятницы на субботу. Она подчеркнула, что жителям столицы вряд ли удастся увидеть природное явление.

«Вероятность того, что у нас именно в этот момент появится просвет в облаках, очень мала, потому что у нас преобладает облачная погода», — уточнила она.

Специалист отметила, что возникновение на небе просветов все-таки возможно, но если они и будут, то очень краткосрочными. Она добавила, что полнолуние — редкое явление, поэтому очень жаль, что москвичам не удастся его увидеть.