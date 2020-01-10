США вызывают подозрения, заметая следы в катастрофе с «Боингом» в Иране — Клинцевич

США вызывают подозрения, пытаясь замести следы в катастрофе с украинским «Боингом» в Иране, считает российский сенатор Франц Клинцевич. По его словам, заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что украинский «Боинг-737» был якобы сбит иранской ракетой, голословны и не выдерживают никакой критики, так как нет результатов расследования.

По словам Клинцевича, версия о том, что американский беспилотник сбил самолет, и теперь Вашингтон пытается переложить ответственность на Иран, заслуживает серьезного внимания. Как считает сенатор, Соединенные Штаты слишком активно пытаются скрыть истинные причины трагедии и могут являться самой заинтересованной стороной.

«Версий много. Но пока нет результатов расследования, все это спекуляции и информационные вбросы. Особенно меня возмущает, когда безапелляционно заявляют, что это якобы была российская ракета, хотя к России все это никакого отношения не имеет», — передает слова Франца Клинцевича Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сенатор говорит, что если бы ракета попала в самолет, то лайнер не смог бы совершать действия, которые зафиксированы на видео, распространяемом западными СМИ. Клинцевич уверен, что самолет был бы немедленно сбит, а не продолжал лететь.

По мнению сенатора, ему кажется убедительной версия о том, что самолет мог сбить американский беспилотник, который незаконно находился в воздушном пространстве Ирана и кружил над этой над этой территорией. По словам политика, США вызывают серьезные подозрения, пытаясь замести следы.

«Тут можно только приветствовать последовательную позицию Ирана, который пригласил участвовать в расследовании все заинтересованные стороны. Это сделает расследование максимально прозрачным и объективным», — говорит сенатор.

Клинцевич также заявил, что был удивлен взвешенной позицией президента Украины Владимира Зеленского, который обратился к США, Великобритании и Канаде с просьбой провести всестороннее расследование, во избежание каких-то спекуляций. Российский сенатор говорит, что звучат правильные слова, но на деле все складывается по-другому.

«Все миролюбивые заверения Трампа — не более, чем уловка: у США никакого миролюбия нет, это просто перегруппировка сил. И тема русофобии, и самолет, и убитый генерал Сулеймани — знаки террористической сущности США и ее руководства», — отметил Клинцевич.

3 января США при помощи беспилотника убили иранского генерала Касема Сулеймани, что было сочтено актом международного терроризма. В ответ Иран выпустил ракеты по нескольким американским военным базам в Ираке.