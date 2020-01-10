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США вызывают подозрения, заметая следы в катастрофе с «Боингом» в Иране — Клинцевич

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 Франция отправляет представителя для расследования причин крушения «Боинга 737»

Франция отправляет представителя для расследования причин крушения «Боинга 737»
13:04   10 Января 2020
Весь мир

Франция отправляет представителя для расследования причин крушения «Боинга 737»

Франция отправляет представителя для расследования причин крушения «Боинга 737»

Сотрудники французского агентства по расследованию авиакатастроф BEA заявили, что отправляют представителя для расследования причин трагедии украинского самолета в Иране, сообщает Reuters.

Ранее Франция уже выразили готовность помочь в расследовании причин крушения пассажирского «Боинга 737».

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) упал в Тегеране через шесть минут после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

Одной из версий крушения самолета является неисправность в двигатели, однако представители МАУ уверены, что перед вылетом самолет был исправен.

Незадолго до катастрофы армия Ирана зафиксировала в небе над Тегераном американский беспилотник MQ-1 Predator, которые использует только армия США. Ряд экспертов считает, что самолет подбили этим беспилотником в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Иран готов предоставить расшифровку черных ящиков. Власти Ирана пригласили США и ряд других стран участвовать в расследовании катастрофы.     

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #франция #иран #крушение #боинг737

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