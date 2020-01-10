Франция отправляет представителя для расследования причин крушения «Боинга 737»

Сотрудники французского агентства по расследованию авиакатастроф BEA заявили, что отправляют представителя для расследования причин трагедии украинского самолета в Иране, сообщает Reuters.

Ранее Франция уже выразили готовность помочь в расследовании причин крушения пассажирского «Боинга 737».

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) упал в Тегеране через шесть минут после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

Одной из версий крушения самолета является неисправность в двигатели, однако представители МАУ уверены, что перед вылетом самолет был исправен.

Незадолго до катастрофы армия Ирана зафиксировала в небе над Тегераном американский беспилотник MQ-1 Predator, которые использует только армия США. Ряд экспертов считает, что самолет подбили этим беспилотником в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Иран готов предоставить расшифровку черных ящиков. Власти Ирана пригласили США и ряд других стран участвовать в расследовании катастрофы.