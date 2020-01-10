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12:44   10 Января 2020
Ближнее зарубежье

Названа основная причина крушения самолета Bek Air в Казахстане

Названа основная причина крушения самолета Bek Air в Казахстане

Названа основная причина крушения самолета Bek Air в Казахстане, ее озвучил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

По словам Скляра, причиной авиакатастрофы могло стать обледенение самолета. Как отметил чиновник, эксперты сделали этот вывод, основываясь на метеорологической информации и анализе параметрических данных черного ящика. При этом власти Казахстана подчеркивают, что при взлете воздушного судна не было нарушений по центровке и загрузке самолета.

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан утром 27 декабря и через две минуты потерпел крушение, упав на землю, пробив бетонное ограждение и врезавшись в строящийся двухэтажный дом. На борту было 93 пассажира и пятеро членов экипажа. Погибли 12 человек, среди которых командир воздушного судна Марат Муратабаев, 47 получили травмы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #авиакатастрофа #самолет #чп #казахстан

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