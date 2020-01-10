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12:42   10 Января 2020
Весь мир

Шойгу отметил роль России в налаживании мирной жизни в Сирии

Шойгу отметил роль России в налаживании мирной жизни в Сирии

Мирная жизнь в Сирии налаживается, во многом благодаря действиям российских военных. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании.

«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», — сказал Шойгу.

Министр напомнил, что 7 января президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Сирийский лидер выразил благодарность России за помощь в борьбе с терроризмом.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С 2015 года Россия по приглашению сирийского правительства помогает стране в борьбе с терроризмом.

Кроме того, российские военные регулярно проводят в Сирии гуманитарные акции. В общей сложности россияне провели в Сирии уже 2 299 гуманитарных акций и раздали почти четыре тысячи тонн продовольственных наборов.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #асад #шойгу

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