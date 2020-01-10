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13:07   10 Января 2020
Россия

Политолог скептически отнесся к идее топ-менеджера World of Tanks создать свою партию

Политолог скептически отнесся к идее топ-менеджера World of Tanks создать свою партию

Имя топ-менеджера компьютерной игры World of Tanks Вячеслава Макарова, который ранее заявил о намерении создать собственную партию и баллотироваться на региональных и парламентских выборах в РФ, практически неизвестно избирателям.

Об этом, комментируя новость об амбициозных планах директора продукту World of Tanks, в беседе с телеканалом «360» заявили политолог, вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

«Те, кто занимается компьютерными играми, придерживаются разных политических взглядов. Там есть коммунисты, либералы, консерваторы и вообще аполитичные люди. Что касается компьютерных методов, то все выглядит довольно красиво, но вопрос в том, что реальные выборы — это большое количество агитаторов, которые ходят ногами, общаются с избирателями», - напомнил политолог.

Для создания партии, добавил он необходимы серьезные финансовые вложения и одного миллиона долларов, выделенного на разработку мобильного приложения, дело не ограничится. Политическая жизнь России помнит множество проектов, инициированных в свое время разными предпринимателями и менеджерами, но они не получили серьезной раскрутки.

Ранее стало известно о планах Вячеслава Маркина – директора по продукту онлайн-игры World of Tanks компании Wargaming.net – создать «Партию прямой демократии» чтобы принимать участие в выборах на региональном и федеральном уровне. Как сообщил Макаров изданию «Коммерсантъ». Его партия будет отличаться от других наличием мобильного приложения, при помощи которого члены партии смогут проводить внутреннее голосование.

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Автор: Александр Люблинский
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