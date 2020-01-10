Россиян предупредили о забастовках в Италии

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупредил россиян о планируемых забастовках профсоюзов сектора гражданской авиации в Италии, из-за чего возможны сбои в работе аэропортов по всей стране. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 10 января.

«Италия – 11–25 января в связи с заявленными планами ряда профсоюзов сектора гражданской авиации провести серию забастовок возможны сбои в работе аэропортов по всей стране, включая города Рим и Болонья, а также регионы Калабрия, Марке, Умбрия и Абруццо», — передает ведомство.

По данным департамента, подобная ситуация ожидается в Париже, где 11 января пройдут очередные манифестации профсоюзов против проекта государственной пенсионной реформы. Местные власти усилят меры безопасности, а также ограничат движение транспорта вблизи мест проведения протестных акций.