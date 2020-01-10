Примаков высоко оценил усилия России по ликвидации устроенного США бедлама в Ливии

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков уверен, что слаженные действия России могут положительно повлиять на разрешение конфликта на Ближнем Востоке. Как отметил депутат в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», важно сохранять инклюзивность его ликвидации.

«Ситуация там [Ливии] зависит от многих игроков. И во время встречи Владимира Владимировича с Эрдоганом обсуждалось, что диалог по урегулированию ливийского конфликта должен быть инклюзивным <…> Россия заинтересована в том, чтобы все там утихомирить. Она сейчас очень активно работает для установления мира на Ближнем Востоке. США [тоже работают в Ливии, но] как участники всего это бедлама, который там происходит с 2011 года», - говорит Примаков.

Собеседник агентства подчеркнул, что не одни Россия и Турция стараются разрешить ситуацию в Ливии. В начале недели за стол переговоров итальянцы пытались усадить главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сараджа с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

«К сожалению, встреча сорвалась. Но тем не менее мы надеемся, что встреча Владимира Владимировича с Эрдоганом и предложения по перемирию будут услышаны сторонами, и это перемирие будет установлено. Хотя мы понимаем, насколько сложен ливийский конфликт и сколько интересов там пересекается, сколько национальных групп находится в ПНС и ЛНА. Мы надеемся, что к позиции России и Турции все эти стороны прислушаются», - поделился своим мнением парламентарий.

В ЛНА инициативы, выдвинутые Путиным и Эрдоганом, уже поприветствовали. Главное командование Ливийской национальной армией заверило, что мир и стабильность в Ливии – это их цель и мечта.

Ливия оказалась на грани полного раскола после свержения международной коалицией во главе с США полковника Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас большая часть республики находится под контролем ЛНА. Триполи и часть северо-запада остаются под властью ПНС Ливии, созданного в 2016 году согласно Схиратским соглашениям, и утратившего легитимность, по ним же, в 2018 году.