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12:19   10 Января 2020
Россия

Новый посол Франции в РФ Пьер Леви приедет в Москву на новой неделе

Новый посол Франции в РФ Пьер Леви приедет в Москву на новой неделе

Новый посол Франции в России Пьер Леви приедет в Москву на новой неделе, передает РИА Новости.

Как отметили во французском посольстве в Москве, Леви ожидают встретить на предстоящей неделе. Ранее должность занимала Сильви Берманн, ее дипмиссия в российской столице завершена в декабре 2019 года.

До того, как Пьера Леви назначили на должность посла Франции в России, он занимал аналогичный пост, но в Польше. До августа 2016 года он был директором дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с 2010 до 2013 года работал послом Франции в Чехии.

Накануне в Россию прилетела новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #франция #политика #посол

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