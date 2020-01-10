Новый посол Франции в РФ Пьер Леви приедет в Москву на новой неделе

Новый посол Франции в России Пьер Леви приедет в Москву на новой неделе, передает РИА Новости.

Как отметили во французском посольстве в Москве, Леви ожидают встретить на предстоящей неделе. Ранее должность занимала Сильви Берманн, ее дипмиссия в российской столице завершена в декабре 2019 года.

До того, как Пьера Леви назначили на должность посла Франции в России, он занимал аналогичный пост, но в Польше. До августа 2016 года он был директором дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с 2010 до 2013 года работал послом Франции в Чехии.

Накануне в Россию прилетела новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.