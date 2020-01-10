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12:59   10 Января 2020
Россия

Поправки к законопроекту о продаже пива на стадионах коснулись вырученных денег

Поправки к законопроекту о продаже пива на стадионах коснулись вырученных денег

Инициаторы создания законопроекта о продаже пива на стадионах подготовили ряд поправок к документу. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

По его словам, один из важных вопросов данного законопроекта — механизм использования денег, полученных от продажи пива. Ко второму чтению совместно с министерством спорта депутаты подготовили поправки, которыми предлагается направлять вырученные деньги исключительно на финансовое обеспечение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.

«Решили ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более пяти процентов», — отметил Дмитрий Свищев.

Одобренный ГД в первом чтении проект закона снимает запрет на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей по футболу, за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий​​​. Авторы инициативы считают, что мера позволит не только увеличить посещаемость стадионов, но и направить дополнительные деньги на финансирование спорта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #стадион #общество #пиво

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