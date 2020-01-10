Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви сократились в России впервые с 2015 года. Об этом в пятницу, 10 декабря, пишет «Коммерсант», ссылаясь на вкладки аналитиков Fashion Consulting Group.

Согласно данным экспертов, в 2019 году оборот российского fashion-рынка упал на 3-4%, составив около 2,3 триллиона рублей. Такой спад произошел впервые с 2015 года. Тогда продажи упали на 9% — до 2,27 триллиона рублей.

Аналитики уверены, что причина падения продаж кроется в снижении реальных доходов населения. Согласно данным Росстата, в период с января по сентябрь 2019 года параметр снизился на 0,8%.

Специалисты также объяснили, с чем связано сокращение продаж зимней одежды. Они уверены, что дело в аномально теплой для поздней осени и зимы погоды.

Издание также сообщает о тенденции снижения трафика в торговых центрах. Согласно расчетам Watcom Group показатель Shopping Index, который отражает количество посетителей на квадратный метр торговой площади, в Москве в 2019 году оказался на 17% ниже уровня 2013 года.