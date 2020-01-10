Хирург позволил студентам семь часов ампутировать ногу пациенту

Хирург из Мурманской области доверил студентам ампутировать ногу пациенту. Мужчина пролежал под наркозом восемь часов, семь из которых длилась сама операция. За нарушение требований безопасности на врача завели уголовное дело.

«Достоверно зная, что студенты медицинских институтов не имеют права самостоятельно проводить какие-либо хирургические операции и не обладают необходимыми для проведения операций знаниями и навыками, врач, грубо нарушая право пациента на оказание квалифицированной медицинской помощи, поручил проведение операции трем студентам четвертого курса медицинского института», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Мурманска.

Сообщается, что сам хирург не принимал участия в операции и только давал студентам устные указания. Более того, хирург несколько раз покидал операционную, в то время как студенты продолжали операцию.

Против хирурга возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.