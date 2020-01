BMW девятый год подряд достиг рекордных продаж Rolls-Royce

Немецкий автоконцерн по итогам 2019 года продал 2,52 миллиона машин, что 1,2 процента выше показателя 2018 года. Об этом сообщил представитель BMW Group. По его словам, это уже девятый год подряд, когда компания показывает рекордные продажи​​​ BMW, Rolls-Royce и BMW Motorrad.

Member of the Board Pieter #Nota: „We achieved record sales in 2019 for #BMW, #RollsRoyce and #BMWMotorrad. For 2020 we target another slight sales increase for the #BMWGroup.” https://t.co/LfrifBAvef https://t.co/1tgyyMMDJH https://t.co/5DXaUoCIhT pic.twitter.com/TGpBQof4I1