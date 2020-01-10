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12:02   10 Января 2020
Россия

Пассажир заснял на видео, как пилот самолета Баку — Москва покидал кабину, чтобы поболтать

Пассажир заснял на видео, как пилот самолета Баку — Москва покидал кабину, чтобы поболтать

Пассажир заснял на видео, как пилот самолета Баку — Москва уходил из кабины, чтобы поболтать со своим знакомым в салоне, который летел в качестве пассажира. Видеозапись публикует NEWS.ru.

Как рассказал автор видео, 7 января он летел в самолете азербайджанских авиалиний AZAL из Баку в Москву. Во время полета из кабины пилотов несколько раз выходил командир воздушного судна и весело общался с мужчиной из числа пассажиров. Когда пилота спросили, почему он покинул рабочее место, он сказал, что встретил старого знакомого своей жены. Очевидец говорит, что пассажиры заметно нервничали, увидев командира самолета, тем более, что в момент полета лайнер попадал в зону турбулентности.

В авиакомпании AZAL заявили, что по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям пилота и предприняты меры. Имя командира воздушного судна в компании называть не стали, но СМИ пишут, что его зовут Таир Зарбалаев.

Как считает заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, после этого видео пилоту грозит «волчий билет», так как такое поведение недопустимо. Он рассказал, что покидать рабочее место можно только кратковременно и в случае крайней необходимости, например, это могут быть физиологические потребности.

«Когда один из членов экипажа покидает рабочее место, то старший бортпроводник должен зайти и быть в кабине — ведь одного человека в кабине оставлять нельзя. Потому что если одному пилоту, оставшемуся в кабине, вдруг станет плохо, а он там закрылся, то открытие кабины снаружи будет невозможно — потому что дверь бронированная», — поясняет Юрий Сытник.

Пассажир заснял на видео, как пилот самолета Баку — Москва покидал кабину, чтобы поболтать

Вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский с мнением Сытника не согласен и говорит, что не видит в ситуации на видео ничего криминального. Малиновский отмечает, что командиру самолета позволено не только пойти в туалет, но и пройтись по салону посмотреть, что там творится, пообщаться с пассажирами, ответить на их вопросы и даже встретить знакомых

«Разрешено все, что не запрещено. Так ведь до идиотизма можно дойти. Это уже фобия какая-то», — говорит Малиновский.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #самолет #общество #azal

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