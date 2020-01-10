Гражданская авиация Ирана не верит, что украинский «Боинг 737» под Тегераном сбила ракета
Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде настаивает на том, что украинский «Боинг 737» под Тегераном не был сбит ракетой.
«Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолёт не попадала. Самолёт более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться (в аэропорт). Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны спасти самолёт», — заявил он в эфире иранского телевидения.
Украинский «Боинг 737» потерпел крушение 8 января в Тегеране. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.
Одной из основных версий крушения самолета считается неисправность в двигателе. Однако сотрудники «Международных авиалиний Украины» уверены, что перед вылетом упавший самолет был полностью исправен. Посольство Украины в Тегеране заявило, что причины авиакатастрофы установит комиссия.
Ранее издание Livereport, ссылаясь на источник среди военных Ирана, сообщило, что украинский «Боинг 737» мог быть подбит американским беспилотником.