Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде настаивает на том, что украинский «Боинг 737» под Тегераном не был сбит ракетой.

«Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолёт не попадала. Самолёт более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться (в аэропорт). Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны спасти самолёт», — заявил он в эфире иранского телевидения.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение 8 января в Тегеране. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

Одной из основных версий крушения самолета считается неисправность в двигателе. Однако сотрудники «Международных авиалиний Украины» уверены, что перед вылетом упавший самолет был полностью исправен. Посольство Украины в Тегеране заявило, что причины авиакатастрофы установит комиссия.

Ранее издание Livereport, ссылаясь на источник среди военных Ирана, сообщило, что украинский «Боинг 737» мог быть подбит американским беспилотником.