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11:57   10 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил ошибку, обращаясь к гражданам Канады у себя в Twitter. Об этом стало известно в пятницу, 10 января. 

Политик в своем обращении поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который предложил помощь в расследовании крушения украинского «Боинга» в Иране, а также выразил соболезнования канадцам.

«Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», — написал Зеленский.

Подписчики сразу же заметили описку главы украинского государства и пристыдили его, отметив, что допускать ошибки в таких важных заявлениях недопустимо. Чуть позже пост был опубликован заново и уже в отредактированном виде. 

Подобная ситуация случается с Зеленским не впервые. В октябре сотрудники офиса главы государства опубликовали отчет о поездке Зеленского в Латвию и перепутали страну с Литвой. В июле пресс-служба украинского лидера назвала столицей Канады вместо Оттавы город Торонто.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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