«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки
Авиакомпания направила претензию в адрес АО «Гражданские самолеты Сухого» на сумму 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил РИА Новости источник в «ИрАэро». По его словам, авиакомпания потребовала возместить миллиардные убытки в связи с простоями самолетов Sukhoi SuperJet 100 из-за технических неисправностей.
«Все расчеты и калькуляции на этот счет имеются», — добавили в «ИрАэро».
Ранее ГСС подали в Арбитражный суд Москвы иск к «ИрАэро» на 941,4 миллиона рублей в связи с долгами за аренду SSJ 100. Подобные иски подавались «Гражданскими самолетами Сухого» и раньше, но споры завершилась мировыми соглашениями.
В парке авиакомпании «ИрАэро» девять Sukhoi SuperJet 100. Однако «почти половина простаивает» из-за технических неисправностей.
Сайберлеты: почему крыло #SSJ100 получило изогнутую форму https://t.co/Z5rn8DjYem pic.twitter.com/kJY3YexhEW— Sukhoi Superjet 100 (@ssj100_ru) 9 января 2020 г.