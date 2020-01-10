«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

Авиакомпания направила претензию в адрес АО «Гражданские самолеты Сухого» на сумму 1,9 миллиарда рублей​​​. Об этом сообщил РИА Новости источник в «ИрАэро». По его словам, авиакомпания потребовала возместить миллиардные убытки в связи с простоями самолетов Sukhoi SuperJet 100 из-за технических неисправностей.

«Все расчеты и калькуляции на этот счет имеются», — добавили в «ИрАэро».

Ранее ГСС подали в Арбитражный суд Москвы иск к «ИрАэро» на 941,4 миллиона рублей в связи с долгами за аренду SSJ 100. Подобные иски подавались «Гражданскими самолетами Сухого» и раньше, но споры завершилась мировыми соглашениями.

В парке авиакомпании «ИрАэро» девять Sukhoi SuperJet 100. Однако «почти половина простаивает» из-за технических неисправностей.