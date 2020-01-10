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11:31   10 Января 2020
Весь мир

Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

Эксперты из Ирана и Украины договорились вместе расшифровывать бортовые самописцы украинского «Боинга», который потерпел крушение под Тегераном, оставив в стороне политические моменты. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает агентство Bloobberg.

«Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков», — говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что стороны располагают оборудованием, которое необходимо для извлечения данных. Ход расследования будут контролировать судебные власти Ирана. 

Ранее издание Livereport, ссылаясь на источник среди военных Ирана, сообщило, что украинский «Боинг 737» мог быть подбит американским беспилотником.

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Автор: Софья Белоцерковская
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