Винокурова сравнила убийство Сулеймани с бессмысленным расстрелом человека на улице

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова прокомментировала слова госсекретаря США Майка Помпео об отсутствии у него конкретных данных о якобы планируемых иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на американцев.

Как написала Винокурова в своем Telegram-канале, это можно сравнить с бессмысленным убийством простого прохожего на улице.

«Ты подходишь к человеку на улице, стреляешь в него и говоришь: "Я уверен, что он хотел меня убить. Не знаю где, не знаю, когда, но точно хотел, я так вижу"», — пишет Екатерина Винокурова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона нет конкретных данных о том, какие атаки якобы готовил Сулеймани. При этом в Белом доме уверены, что «реальная возможность этого была», поэтому Помпео назвал правильным выбором убийство иранского генерала.

Член СПЧ возмутилась, тем, что США чувствуют себя избранными.

«Получается, что есть страны, где можно, есть, кому можно, а есть остальные, которые не светочи? (А виновата во всем будет Россия, вот увидите)», — сыронизировала член СПЧ.

3 января США в ходе спецоперации убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Сообщается, что приказ об убийстве отдал лично президент Трамп.