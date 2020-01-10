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 Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

11:24   10 Января 2020
Весь мир

Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

Очередной раунд переговоров о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове состоится 14–15 января в Вашингтоне. Об этом сообщил представитель южнокорейского министерства иностранных дел.

Предыдущая встреча делегаций Южной Кореи и США прошла в Сеуле 17–18 декабря​​​ и стала последним раундом переговоров, прежде чем действие соглашения о разделе военных расходов (Special Measures Agreement, SMA) прекратилось 31 декабря.

«Наше правительство твердо придерживается позиции, что соглашение должно оставаться в текущих рамках, быть справедливым и подразумевать разделение расходов на разумном уровне», — заявил представитель южнокорейского МИД.

Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

По его словам, официальный Сеул ожидает, что переговоры укрепят оборонную готовность альянса США — Южная Корея. Ранее Сеул планировал в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе.

Такое решение рассматривали в качестве компромиссной меры вместо резкого увеличения южнокорейской доли в расходах США на оборону Корейского полуострова. Министерство национальной обороны РК заявило в понедельник, 6 января, что правительство рассматривает «все возможные варианты», но окончательного решения пока не приняли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #южная корея #общество #оборона

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