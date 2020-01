Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

Очередной раунд переговоров о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове состоится 14–15 января в Вашингтоне. Об этом сообщил представитель южнокорейского министерства иностранных дел.

Предыдущая встреча делегаций Южной Кореи и США прошла в Сеуле 17–18 декабря​​​ и стала последним раундом переговоров, прежде чем действие соглашения о разделе военных расходов (Special Measures Agreement, SMA) прекратилось 31 декабря.

Deputy Minister for Political Affairs Kim Gunn had a bilateral meeting with U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs David Stilwell on Jan. 3. The two sides discussed the ROK-U.S. relations and alliance as well as relevant developments in the region. pic.twitter.com/YQu6INS22S