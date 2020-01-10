Западные СМИ пишут, что действия США против Ирана усиливают роль РФ на Ближнем Востоке

Москва получила новую возможность закрепить за собой репутацию важного игрока и переговорщика в ближневосточном регионе после того, как администрация президента США Дональда Трампа приняла на прошлой неделе ликвидировать иракского генерала Касема Сулеймани, в ответ на что Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке.

Последние события привели к мощной дестабилизации всего ближневосточного региона и поставили США и Иран на грань войны. Российские же позиции в регионе лишь укрепились после убийства американцами иранского генерала Сулеймани. Об этом в пятницу пишет американский журнал Foreign Policy, рассуждая в опубликованном материале о роли России в будущем Ближнего Востока.

По мнению авторов статьи, Москва обязательно воспользуется тем, что позиции США на Ближнем Востоке пошатнулись, так как Вашингтон, убив Сулеймани, превратил своих союзников в возможные новые мишени для Ирана. Тегеран вполне мог ответить на убийство своего генерала ударом по союзникам американцев, однако не стал этого делать, однако лояльные Вашингтону страны уже осознали, какой опасности подвергают их «заокеанские партнеры», и теперь могут взять курс на сближение с Москвой. То есть, отмечает издание, США своими руками изменили ситуацию в ряде стран Ближнего Востока, где ранее наблюдался рост антииранских настроений, не свою пользу – теперь, после убийства Сулеймани, ближневосточные страны забыли о былых разногласиях и придерживаются антиамериканских настроений, что также на руку Москве.

Напомним, Вооруженные силы США в ночь на 3 января нанесли ракетный удар по колонне автомобилей в багдадском международном аэропорту, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран признал Пентагон террористической организацией и призвал все страны Ближнего востока объединиться перед лицом угрозы. Также иранские власти заявили, что убийство Сулеймани не останется неотомщенным, и в ночь на 8 января нанесли удар по американским базам, расположенным на территории Ирака.