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11:08   10 Января 2020
Весь мир

Меркель прилетит в Москву с однодневным визитом 11 января

Меркель прилетит в Москву с однодневным визитом 11 января

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетит в Москву с однодневным визитом в субботу, 11 января. Об этом сообщает немецкое посольство в российской столице.

Как отметили в ведомстве, визит продлится один день. Уже вечером Меркель покинет Россию. Вместе с канцлером ФРГ в Москву прибудет глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.

Уточняется, что представители ФРГ встретятся с президентом России Владимиром Путиным и обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, Ираке, а также на Украине, передает ТАСС.

Предыдущая встреча Путина и Меркель состоялась в Париже 9 декабря 2019 года на переговорах «нормандской четверки».

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Автор: Ольга Воскресенская
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