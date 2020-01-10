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11:12   10 Января 2020
Весь мир

Иран перечислил допущенные к расследованию катастрофы «Боинга» страны

Иран перечислил допущенные к расследованию катастрофы «Боинга» страны

Иранские власти готовы допустить к участию в расследовании катастрофы украинского «Боинга 737» все имеющие отношение к происшествию стороны. Об этом в пятницу, 10 января, заявил официальный представитель правительства Ирна Али Рабии, передает агентство IRNA.

Рабии напомнил международные правила, согласно которым принять участие в расследовании катастрофы может организация гражданской авиации страны, в которой случилась авария, а также организация гражданской авиации страны, которая выдала сертификат летной годности. Кроме этого, участвовать в деле разрешено владельцу самолета, производителю воздушного судна и производителю авиационных двигателей. Тегеран также намерен предоставить доступ к расследованию странам, граждане которых погибли в результате катастрофы. 

Рабии напомнил, что в настоящее время представитель Украины находится в Иране. Он также посоветовал Штатам перестать передавать ложную информацию о трагедии.

Ранее издание Livereport, ссылаясь на источник среди военных Ирана, сообщило, что украинский «Боинг 737», потерпевший крушение в аэропорту Тегерана, вероятно был подбит американским беспилотником.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #украина #иран #политика #общество #боинг737

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