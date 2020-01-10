Зеленский и Помпео обсудят ход расследования крушения украинского «Боинга» в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и американский госсекретарь Майк Помпео обсудят ход расследования крушения украинского «Боинга» в Иране. Как уточнили в офисе украинского лидера, переговоры состоятся в пятницу, 10 января.

Ранее Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить комиссии по расследованию авиакатастрофы доказательства по делу о крушении самолета.

Самолет «Боинг 737–800» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетел из Тегерана в Киев утром в среду, 8 января. Спустя 8 минут авиалайнер потерпел крушение, упав с высоты 2,4 километра. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. СНБО Украины в качестве основных версий назвали поражение зенитной ракетой, взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв в результате теракта. Все три версии тщательно проверяются.

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что самолет загорелся еще в воздухе, а не при столкновении с землей. В день авиакатастрофы иранские СМИ предположили, что самолет мог сбить американский беспилотник, перепутав украинский гражданский лайнер с правительственным самолетом Ирана. Также эксперты не исключают версии того, что США спланировали диверсию на борту «Боинга».

Власти Ирана заявили, что готовы предоставить для расследования бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета, а также пригласили США к расследованию трагедии.