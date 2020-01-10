Несколько иностранных посольств приостановили работу в Канберре из-за природных пожаров

Ряд зарубежных дипломатических миссий на время прекратили работать в австралийском Канберре из-за высокой пожарной опасности, задымления и загрязнения воздуха в связи с бушующими в Австралии природными пожарами на фоне жаркой погоды и сильного ветра.

Об этом в пятницу сообщает местное издание Financial Times.

В частности, как отмечается, посольство Венгрии в Австралии было закрыто из-за «опасного для здоровья загрязнения воздуха». Все вопросы в адрес дипломатической миссии рекомендуется отправлять в венгерские консульства, которые находятся в Мельбурне и Сиднее. По этой же причине ранее приостановили работу посольства Италии и Ирландии. Также, по имеющейся информации, собирается поступить и дипмиссия Израиля.

Эстонское посольство в Австралии, как сообщили дипломаты этой страны, переедет в Сидней.