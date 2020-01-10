Анкара намерена продвигать курорты Эгейского моря для туристов из РФ

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что Анкара планирует продвигать курорты Эгейского моря, чтобы их более активно посещали гости из России. Об этом он заявил в пятницу, 10 января.

По словам министра, россияне пресытились поездками в Анталью, поэтому Турции следует активно продвигать Эгейское море и стремиться к тому, чтобы туристы ездили на его побережье с аналогичными характеристиками.

«В противном случае они отправятся в другие страны, а не в Турцию», — заявил он.

Он подчеркнул, что в текущем году Турцию посетили более 50 миллионов иностранных туристов. Доход от туризма составил около 34 миллиардов долларов.

«В этом году мы будем стремиться увеличить эти цифры до 58 миллионов туристов и более 40 миллиардов долларов дохода от туризма», — уточнил министр.

В прошлом году провинцию Анталья посетили более 5,582 миллиона туристов из России. Показатель стал рекордным. Всего турецкий регион посетили более 15,644 миллиона иностранных туристов, что на 17,1% выше показателя 2018 года. Каждый третий турист был россиянином.