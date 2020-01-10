Лесной пожар на юге Австралии охватил площадь более 300 тысяч гектаров

Свыше 313 тысяч гектаров леса горит в штате Новый Южный Уэльс на юге Австралии. Пожарные пока не могут взять над контроль над ситуацией. Об этом в пятницу, 10 января, говорится в сообщении пожарной службы штата.

Как сообщает ведомство, три очага возгорания объединились в крупный пожар, который на данный момент полыхает на юге штата.

Жителям ближайших районов было рекомендовано покинуть территорию, на которую могут распространиться пожары. Власти штата насчитали около 140 пожаров. Более 2,5 тысяч пожарных заняты их ликвидацией.

Природные пожары в Австралии уничтожили миллионы гектаров земли. В результате стихийного бедствия погибли 17 человек, были уничтожены более тысячи домов. По данным университета Сиднея, из-за пожаров погибли около миллиарда животных. Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.