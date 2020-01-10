Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

 Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск
Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

 Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года
Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

 Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

 Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск
Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

 Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года
Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

 Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

10:22   10 Января 2020
Весь мир

Лесной пожар на юге Австралии охватил площадь более 300 тысяч гектаров

Лесной пожар на юге Австралии охватил площадь более 300 тысяч гектаров

Свыше 313 тысяч гектаров леса горит в штате Новый Южный Уэльс на юге Австралии. Пожарные пока не могут взять над контроль над ситуацией. Об этом в пятницу, 10 января, говорится в сообщении пожарной службы штата. 

Как сообщает ведомство, три очага возгорания объединились в крупный пожар, который на данный момент полыхает на юге штата.

Жителям ближайших районов было рекомендовано покинуть территорию, на которую могут распространиться пожары. Власти штата насчитали около 140 пожаров. Более 2,5 тысяч пожарных заняты их ликвидацией. 

Природные пожары в Австралии уничтожили миллионы гектаров земли. В результате стихийного бедствия погибли 17 человек, были уничтожены более тысячи домов. По данным университета Сиднея, из-за пожаров погибли около миллиарда животных. Власти направили корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#австралия #пожары #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...