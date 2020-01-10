Иран продолжит добиваться ухода США с Ближнего Востока, заявил Рожин

Иран продолжит дело убитого Вашингтоном генерала Касема Сулеймани и будет добиваться ухода США с Ближнего Востока, в этом уверен военный эксперт Борис Рожин. По его словам, Иран не испугается угроз Соединенных Штатов и продолжит свою тактику.

Ранее анонимный чиновник администрации США заявил, что ракетный удар, нанесенный Ираном по американской базе в Ираке, был «выверенным». По его словам, якобы иранские военные стремились не допустить жертв среди американских военных.

Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника, список объектов, выбранных в качестве целей операции «Мученик Сулеймани», был заранее известен администрации США. Представитель Белого дома уверен, что таким образом Иран сможет «сохранить лицо» и возможность отступить от войны.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ходе удара Ирана не пострадал ни один военнослужащий США. При этом иранские СМИ пишут, что погибло не менее 80 американских военных, также 200 человек пострадали. По версии Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), нанесшего удар по американским базам, пострадавших экстренно эвакуировали из западного Ирака на вертолетах на остров Родос в Грецию. Иранская разведка заявила, что вертолеты также эвакуировали раненых в Израиль, Иорданию и госпиталь в Багдаде.

Генерал аэрокосмических сил КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что они готовы были уничтожить немедленно около 500 американских военных, и еще от четырех до пяти тысяч человек в ближайшие 48 часов. При этом США после убийства Сулеймани пытаются сохранить лицо и вывести Иран на переговоры.

Военный эксперт Борис Рожин уверен, что Иран продолжит добиваться ухода США с Ближнего Востока. По мнению аналитика, Иран не стремится к прямому военному конфликту с Вашингтоном, хотя Соединенные Штаты по-прежнему хотят оккупировать страну так же, как в свое время Ирак Саддама Хусейна.

«Иран готов для этого повторить сценарий, который был в Ираке, используя для этого силы "Катаиб Хезболла" и "Асаиб Ахль аль-Хак", но предлагая США в виде альтернативы выполнение решения иракского парламента», — передает слова Бориса Рожина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отметил Рожин, главная цель Ирана — не убийство солдатов и дипломатов США, а уход американской армии с Ближнего Востока.