Руководство Герцена отказалось продлевать контракт с Вишневским после жалоб жертв домогательств

Руководство РГПУ имени Герцена уволило депутата петербугского ЗакСа Бориса Вишневского, который ранее был обвинен в домогательствах к студенткам вуза. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает «Гордовой», ссылаясь на источник в учебном заведении.

По словам источника издания, руководство Герцена решило «расстаться» с Вишневским без лишнего шума и по закону. Напомним, депутат не был штатным сотрудником университета, а работал там по контракту, который решили не продлевать.

Петербургский вуз долгое время пытался дистанцироваться от скандала, однако из-за высокого внимания СМИ и общественного резонанса им не удалось замолчать проблему. Жалобу студентки прокомментировала руководитель пресс-службы университета Лариса Кузьмина.

«Никаких сигналов о том, что вы спрашивали не было. И еще могу добавить, что сейчас Вишневский не преподает на первом курсе», — заявляла она.

Редакция Nation News в начале ноября сообщила, что в ее распоряжении находится письмо от бывшей студентки РГПУ имени Герцена, которую зовут Кристина. В письме девушка сообщила о сексуальных домогательствах со стороны депутата. Она сообщила, что Вишневский приставал к студенткам, обещая взамен помощь по учебе. Больше всего депутату нравились провинциалки, потому что у них не было связей в новом месте.