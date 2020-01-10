Завышение стоимости услуг ЖКХ в России планируется наказывать штрафом

Кабмин может внести в Государственную думу законопроект, который предусматривает штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ. Об этом в пятницу, 10 января, пишут «Известия».

По данным СМИ, законопроект предполагает внесение поправок в статью 157 Жилищного кодекса. Отмечается, что его должен разработать Минстрой. При этом информации о размерах штрафов для нарушителей пока нет.

Инициативу могут внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в сентябре следующего года. Как пишет издание, поправку готовы поддержать в профильном комитете Госдумы, а также в других фракциях. На данный момент в Жилищном кодексе нет отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций.