Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

 Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск
Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

 Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года
Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

 Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ 100 возместить миллиардные убытки

 Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск
Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

 Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года
Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

 Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

Южная Корея и США обсудят раздел расходов на оборону 14-15 января

10:29   10 Января 2020
Россия

Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Скандальный блогер Алексей Навальный решил отдохнуть от новогодних праздников и отправился в свою первую в 2020 году зарубежную поездку.

Об этом в пятницу сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что, по информации Telegram-канала «Кремлевская прачка», помимо Навального на отдых в Таиланд отправился и оппозиционный муниципальный депутат, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин.

Интересно отметить, что и Навальный и Яшин, которые обычно охотно рассказывают о своих поездках подписчикам в социальных сетях, на этот раз решили это не афишировать.

Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Как сообщает ФАН, Яшин, предположительно проводит зарубежный отпуск в компании вокалистки группы «АлоэВера» Веры Мусаелян, которую пресса называет его девушкой. Сама певица о связи с Яшиным в социальных сетях не распространяется, а также не упоминает о том, что отдыхает в Таиланде не одна, но регулярно выкладывает фото на пляже.

При этом в Telegram-канале «Муниципальная песочница» опубликовано видео, на котором Вера Мусаелян вместе с человеком, похожим на Илью Яшина, находится в аэропорте у табло с графиком вылета и прибытия самолетов. Как отмечается, он мог улететь из России еще 6 января.

Навальный пока не сообщило своим подписчикам, что отправился отдыхать, однако, о том, что он в отпуске свидетельствует само снижение его активности в социальных сетях – последний пост в Instagram, например, был опубликован блогером 6 января.

На своей странице в сети микроблогов Twitter Навальный 9 января сообщил, что переложил работу на Владимира Милова – сотрудника ФБК (организация, признанная в России иностранным агентом).

«Владимир Милов пашет за себя и за того парня. То есть за меня. Мои прямые эфиры возобновятся со второй половины января», — поделился Навальный, дав понять таким образом, что в ближайший четверг его передачи «Навальный Live», которая выходит раз в неделю в 20.00 на YouTube-канале, не будет.

 

Также в аккаунте Навального в Instagram в разделе «фото со мной» появился снимок, на котором блогер запечатлен вместе с подростком. При этом геолокация свидетельствует о том, что фото сделано два дня назад в аэропорту «Шереметьево», вероятно, когда Навальный улетал из России.

Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Также ФАН отмечает, что, возможно, этот заграничный отпуск станет для Навального одним из последних, так как условный срок блогера по «делу Ив Роше» в 2017 году было продлено до 30 декабря 2020 года, и отмечаться он обяхан дважды в месяц. Однако на этот раз блогер решил отдохнуть за рубежом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #отдых #политика #отпуск #навальный #общество #блогер #яшин #заграница

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...