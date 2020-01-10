Навальный и Яшин отправились в тайный зарубежный отпуск

Скандальный блогер Алексей Навальный решил отдохнуть от новогодних праздников и отправился в свою первую в 2020 году зарубежную поездку.

Об этом в пятницу сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что, по информации Telegram-канала «Кремлевская прачка», помимо Навального на отдых в Таиланд отправился и оппозиционный муниципальный депутат, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин.

Интересно отметить, что и Навальный и Яшин, которые обычно охотно рассказывают о своих поездках подписчикам в социальных сетях, на этот раз решили это не афишировать.

Как сообщает ФАН, Яшин, предположительно проводит зарубежный отпуск в компании вокалистки группы «АлоэВера» Веры Мусаелян, которую пресса называет его девушкой. Сама певица о связи с Яшиным в социальных сетях не распространяется, а также не упоминает о том, что отдыхает в Таиланде не одна, но регулярно выкладывает фото на пляже.

При этом в Telegram-канале «Муниципальная песочница» опубликовано видео, на котором Вера Мусаелян вместе с человеком, похожим на Илью Яшина, находится в аэропорте у табло с графиком вылета и прибытия самолетов. Как отмечается, он мог улететь из России еще 6 января.

Навальный пока не сообщило своим подписчикам, что отправился отдыхать, однако, о том, что он в отпуске свидетельствует само снижение его активности в социальных сетях – последний пост в Instagram, например, был опубликован блогером 6 января.

На своей странице в сети микроблогов Twitter Навальный 9 января сообщил, что переложил работу на Владимира Милова – сотрудника ФБК (организация, признанная в России иностранным агентом).

«Владимир Милов пашет за себя и за того парня. То есть за меня. Мои прямые эфиры возобновятся со второй половины января», — поделился Навальный, дав понять таким образом, что в ближайший четверг его передачи «Навальный Live», которая выходит раз в неделю в 20.00 на YouTube-канале, не будет.

Владимир Милов пашет за себя и за того парня. То есть за меня. Мои прямые эфиры возобновятся со второй половины января https://t.co/Oef1fsNqeq — Alexey Navalny (@navalny) 9 января 2020 г.

Также в аккаунте Навального в Instagram в разделе «фото со мной» появился снимок, на котором блогер запечатлен вместе с подростком. При этом геолокация свидетельствует о том, что фото сделано два дня назад в аэропорту «Шереметьево», вероятно, когда Навальный улетал из России.

Также ФАН отмечает, что, возможно, этот заграничный отпуск станет для Навального одним из последних, так как условный срок блогера по «делу Ив Роше» в 2017 году было продлено до 30 декабря 2020 года, и отмечаться он обяхан дважды в месяц. Однако на этот раз блогер решил отдохнуть за рубежом.