Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео

Телеканалу «Звезда» удалось заснять пуск ракет «Калибр» на учениях в Черном море. Соответствующая видеозапись была опубликована в пятницу, 10 января.

Известно, что пуски осуществлялись в рамках совместных учений Черноморского и Северного флотов. «Калибры» выпустили экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово Зуево» и подлодки «Колпино». Ракеты поразили мишени.

Отмечается, что помимо «Калибров» в ходе учений были протестированы аэробаллистические ракеты «Кинжал». Президент РФ Владимир Путин лично наблюдал за маневрами с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».