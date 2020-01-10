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9:08   10 Января 2020
Россия

Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео

Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео

Телеканалу «Звезда» удалось заснять пуск ракет «Калибр» на учениях в Черном море. Соответствующая видеозапись была опубликована в пятницу, 10 января.

Известно, что пуски осуществлялись в рамках совместных учений Черноморского и Северного флотов. «Калибры» выпустили экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово Зуево» и подлодки «Колпино». Ракеты поразили мишени. 

Отмечается, что помимо «Калибров» в ходе учений были протестированы аэробаллистические ракеты «Кинжал». Президент РФ Владимир Путин лично наблюдал за маневрами с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #ракеты #общество #калибры #калибр #кинжал

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