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8:55   10 Января 2020
Весь мир

Акции против войны с Ираном прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне

Акции против войны с Ираном прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне

Американские активисты вышли на шествия в Вашингтоне и Нью-Йорке, требуя урегулировать конфликт с Ираном демократическим путем. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что демонстранты собрались в четверг вечером у здания Капитолия в Вашингтоне и скандировали «Нет войне». Некоторые участницы шествия переоделись в похожие на тюремные оранжевые робы и держали перевернутый флаг Штатов. К ним присоединился пожилой ветеран и объяснил, что таким образом на флоте сигнализируют о бедствии, но в данном случае демонстранты указывают, что в плохом состоянии находится вся страна.

Акция в Нью-Йорке прошла у здания Муниципального центра в Нижнем Манхэттене, на ней насчитывалось несколько сотен сторонников мира. Известно, что оба митинга прошли мирно, не было столкновений с правоохранителями. 

Американские военные в начале января устроили спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого кризис между США и Ираном обострился еще сильнее. В ответ на убийство Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где находились военные США. Однако в результате инцидента никто не пострадал. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, Америка будет использовать экономические санкции для давления на Иран.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #иран #ирак #политика #общество #весь мир

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