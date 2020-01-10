Плюсовая температура ожидается в пятницу в Москве

Слабые осадки и плюсовая температура ожидаются в столице в пятницу. Об этом заявил 10 января ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня в Москве ожидается облачная погода, местами возможен слабый снег. Ветер будет западный — от трех до восьми метров в секунду.

«Температура — ноль — плюс два градуса», — цитирует агентство специалиста.

Что касается атмосферного давления, оно не будет существенно меняться и сохранится на уровне до 747 миллиметров ртутного столба. Эксперт отметил, что такой показатель «около нормы».