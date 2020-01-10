Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Плюсовая температура ожидается в пятницу в Москве

Плюсовая температура ожидается в пятницу в Москве

Рябков заявил о готовности РФ к переговорам с США по ситуации вокруг Ирана

Рябков заявил о готовности РФ к переговорам с США по ситуации вокруг Ирана
Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

 Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года
США сбили «Боинг» в Иране, повторив трагедию 32-летней давности

США сбили «Боинг» в Иране, повторив трагедию 32-летней давности

 Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского «Боинга» манипуляцией США

Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского «Боинга» манипуляцией США

Плюсовая температура ожидается в пятницу в Москве

Плюсовая температура ожидается в пятницу в Москве

Рябков заявил о готовности РФ к переговорам с США по ситуации вокруг Ирана

Рябков заявил о готовности РФ к переговорам с США по ситуации вокруг Ирана
Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

 Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года
США сбили «Боинг» в Иране, повторив трагедию 32-летней давности

США сбили «Боинг» в Иране, повторив трагедию 32-летней давности

 Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского «Боинга» манипуляцией США

Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского «Боинга» манипуляцией США

8:22   10 Января 2020
Россия

Рябков заявил о готовности РФ к переговорам с США по ситуации вокруг Ирана

Рябков заявил о готовности РФ к переговорам с США по ситуации вокруг Ирана

Москва готова обсудить с Вашингтоном обстановку в Иране, которая обострилась после крушения украинского боинга над Ираном, и убийства американцами генерала Касема Сулеймани. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости. 

Рябков отметил, что если Штаты проявят соответствующий интерес к переговорам по поводу Ирана, Россия будет к ним готова. Замглавы МИД РФ добавил, что Россия находится в постоянном контакте в рамках оставшихся участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе).

«Контакты все в первые дни нового года проходили, по сути дела, ежедневно»,  — сообщил он.

Он также подчеркнул, что американцы прекрасно знают о российском подходе. Москва соответственно воспринимает то, что представители США произносят на разных уровнях, однако не видит особой потребности в новых обсуждениях, уточнил замглавы МИД РФ. 

«Все наши подходы им излагались многократно», — подтвердил он.

После гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате американской спецоперации, между Ираном и США обострился кризис. Иран выпустил в ответ ракеты по базам в Ираке, где находились военные США. Как сообщили в Вашингтоне, в результате инцидента никто не пострадал. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его страна будет использовать экономические санкции для давления на Иран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #иран #ирак #политика #общество #сулеймани

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...