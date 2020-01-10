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 Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского «Боинга» манипуляцией США

Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского «Боинга» манипуляцией США

7:54   10 Января 2020
Весь мир

Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского «Боинга» манипуляцией США

Иран назвал обвинения в причастности к крушению украинского «Боинга» манипуляцией США

Иран резко осудил обвинения США и их союзников в том, что ракеты его ПВО послужили причиной крушения украинского «Боинга». Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Представитель правительства Исламской Республики Иран Али Рабии заявил, что психологическая манипуляция правительства США и тех, кто ее намеренно поддерживает, только добавляет переживаний родственникам жертв крушения украинского «Боинга».

Рабии заявил, что США, продвигая версию произошедшего, преследует собственные цели.

В четверг глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде опроверг возможность ракетного удара ПВО Ирана по по потерпевшему крушение самолету.

Ранее стало известно, что украинский «Боинг» сбил беспилотник американских ВВС в ответ на ночные обстрелы американских баз в Ираке. Американские СМИ пытаются переложить ответственность за произошедшее на иранские ПВО, однако большинство экспертов отвергли такую возможность.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #боинг

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