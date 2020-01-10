Американцы уверены, что «Боинг» в Иране могли сбить США

Американцы отнеслись скептически к сообщениями западных СМИ о якобы имевшей место причастности Ирана к крушению украинского «Боинга», заподозрив США в атаке на самолет. Об этом пишет ФАН, приводя в материале скриншоты комментариев.

Газета New York Times опубликовала статью, озаглавленную «Иранская ракета случайно сбила украинский самолет, заявляют источники в правительстве, ссылаясь на первичные данные». Издание попыталось убедить читателя, что выполнявший рейс Тегеран - Киев борт якобы был сбит иранскими силами ПВО.

Однако, комментарии под статьей говорят о том, что американские читатели имеют иное мнение. Даже те, кто согласен с обвинениями в адрес Тегерана, называют виновниками трагедии власти США, развязавшие новый виток конфликта на Ближнем Востоке.

Пользователь с ником LEFisher написал, вера США в то, что иранская ракета случайно сбила иранский самолет, несерьезна. Он отметил, что отрицание Трампа ошибки США является «точным признаком», что именно Вашингтон нанес удар.

Pepperman из Филадельфии усомнился, что Иран может быть настолько некомпетентен, чтобы сбивать самолет около аэропорта своей столицы.

Пользователь Armo из Сан-Франциско предложил добавить еще 176 человек в список «убитых» Трампом. Другой житель Сан-Франциско Joe Miksis отметил, что это произошло из-за «иррационального решения безответственного и насквозь хаотичного» президента США.

Пользователь JayK в комментарии к статье возмутился, что американцам предлагают проглотить тот факт, что ракета была «случайно» запущена в нескольких километрах от Тегерана в гражданский лайнер. Он отметил, что никакого «тумана войны» не было, ракетных обстрелов не проводилось, а некомпетентность, которая привела к пуску «совершенно исключена». По его мнению, это полностью выдуманная история прикрытия действий США.

Канадец Joy McCormack отметил, что заявление о Трампа о том, что «кто-то на другой стороне мог совершить ошибку» заставляет задуматься о том, что это могли сделать США или, например, Израиль.