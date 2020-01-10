США сбили «Боинг» в Иране, повторив трагедию 32-летней давности

США сбили украинский «Боинг» в Иране, как это уже делали 32 года назад. Об этом рассказал «Народным новостям» глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич.

Эксперт напомнил, что американские военные сбивали иранский гражданский самолет в 1988 году. В результате погибли около 300 человек.

Мальевич рассказал, что контингенту военного корабля США, находившегося в территориальных водах Ирана, показалось, что к судну приближается истребитель. Не запросив каких-либо сигналов, американские военные сбили гражданский самолет.

«Они себе разрешают все», — возмущен эксперт.

Эксперт также заявил, что в ситуации с украинским «Боингом» ответственность за трагедию несут также украинские владельцы и руководители авиакомпании, которые должны были запретить вылет самолета во время боевых действий между США и Ираном.

По мнению Малькевича, это было сделано из-за того, что украинские олигархи не хотели нести убытки, ведь каждая минуты пребывания в аэропорту - это расходы.