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ЛНА позитивно оценивает мирную инициативу России по мирному урегулированию в Ливии

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7:02   10 Января 2020
Весь мир

ЛНА позитивно оценивает мирную инициативу России по мирному урегулированию в Ливии

ЛНА позитивно оценивает мирную инициативу России по мирному урегулированию в Ливии

Командование Ливийской национальной армии приветствует предложение российского лидера Владимира Путина по мирному урегулированию в Ливии. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на распоряжение Главного командования вооруженных сил ЛНА.

В документе говорится, что Ливийская национальная армия приветствует предложение Путина, направленное на достижение мира и стабильности в Ливии.

ЛНА отмечает, что продолжит прилагать усилия по ликвидации угрозы со стороны организаций, признанных террористическими в соответствии с резолюциями СБ ООН. Подчеркивается, что данные террористические организации получают помощь некоторых государств, которые обеспечивают их военных имуществом и вооружением для наступательных атак. Также они направляют большое число террористов из разных стран для войны с ЛНА и народом страны.

Командование ЛНА также подчеркивает, что для запуска эффективного политического процесса и демократического развития страны нужно разоружить боевиков, после чего обеспечить гарантии безопасности в столице.

Ранее президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление, в котором призвали к полному прекращению боевых действий в Ливии с полуночи 12 января. Лидеры отметили, что мирное урегулирование в стране возможно лишь при инклюзивном диалоге под эгидой ООН с участием всех сторон конфликта.

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Автор: Олег Королев
#россия #ливия #лна

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