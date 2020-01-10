Десятки домов восстановлены в разрушенном террористами сирийском городе Алеппо

Десятки жилых домов восстановлены в сирийском городе Алеппо, разрушенном в результате массированных обстрелов со стороны террористов. Об этом сообщили ТАСС городские власти.

Заместитель заместитель директора асфальтобетонного завода в Алеппо Монзер Джобас рассказал, что строительство новых домов идет в районе Тишрин, где до войны насчитывалось более тысячи строений. По его словам, до начала строительства там было заминированное поле, но после были построены ангары для хранения песка и щебня.

«Наша задача - дать людям работу и вернуть тех, кто сбежал из страны», — отметил он.

Инженер предприятия Низар Каторджи сообщил, что на заводе налажен строгий контроль качества стройматериалов. Производство асфальта и бетона почти полностью остановилось из-за войны. Сейчас работники производства стараются делать даже лучше, чем было до нее. По его словам, на заводе есть самое современное оборудование.

Алеппо был освобожден от террористов в 2016 году. Город сильно пострадал во время боевых действий: многие здания и достопримечательности были разрушены. Ранее Алеппо был промышленной столицей Сирии.