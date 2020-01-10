США при помощи Канады пытаются переложить на Иран вину за сбитый украинский «Боинг»

Президент США Дональд Трамп и канадский премьер Джастин Трюдо безуспешно изворачиваются, пытаясь обвинить Иран в крушении украинского «Боинга» под Дамаском. Об этом заявил в интервью ФАН политический аналитик Владимир Соловейчик.

Эксперт предположил, что украниский президент Владимир Зеленский постарается им помочь в этом деле, попытается «отмазать» своих покровителей. Он не исключил, что возможны самые различные комбинации в процессе определения виновников трагедии. Соловейчик выразил сожаление, что жизни пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета оказались разменными пешками в политических играх Трампа, Трюдо и Зеленского.

Соловейчик отметил, что американский беспилотник вполне вполне мог сбить украинский пассажирский «Боинг-737» в небе над Ираном. По его мнению, в такой ситуации не удивителен тот факт, что должностные лица США и их «вернейшие канадские союзники» возложили вину на Тегеран.

При этом эксперт заявил, что вопиющая халатность, нерасторопность и некомпетентность украинских авиационных чиновников привела к трагедии в небе Ирана. По его словам, им следовало отменить полеты в целом.