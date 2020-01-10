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5:58   10 Января 2020
Весь мир

США при помощи Канады пытаются переложить на Иран вину за сбитый украинский «Боинг»

США при помощи Канады пытаются переложить на Иран вину за сбитый украинский «Боинг»

Президент США Дональд Трамп и канадский премьер Джастин Трюдо безуспешно изворачиваются, пытаясь обвинить Иран в крушении украинского «Боинга» под Дамаском. Об этом заявил в интервью ФАН политический аналитик Владимир Соловейчик.

Эксперт предположил, что украниский президент Владимир Зеленский постарается им помочь в этом деле, попытается «отмазать» своих покровителей. Он не исключил, что возможны самые различные комбинации в процессе определения виновников трагедии. Соловейчик выразил сожаление, что жизни пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета оказались разменными пешками в политических играх Трампа, Трюдо и Зеленского.

Соловейчик отметил, что американский беспилотник вполне вполне мог сбить украинский пассажирский «Боинг-737» в небе над Ираном. По его мнению, в такой ситуации не удивителен тот факт, что должностные лица США и их «вернейшие канадские союзники» возложили вину на Тегеран.

При этом эксперт заявил, что вопиющая халатность, нерасторопность и некомпетентность украинских авиационных чиновников привела к трагедии в небе Ирана.  По его словам, им следовало отменить полеты в целом.

«Чтобы установить истину, необходимо независимое международное расследование, но похоже, что Трамп и Трюдо в этом совсем не заинтересованы, как и прочие их союзники по НАТО»,  — подчеркнул он.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #боинг

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